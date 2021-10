Les Penguins ne peuvent résoudre l’énigme Jacob Markstrom

Jacob Markstrom s’est dressé tel un mur face aux 45 tirs des Penguins, qui ont été blanchis 4 à 0 par les Flames de Calgary, jeudi soir, à Pittsburgh.

Les assauts répétés des joueurs de l’équipe locale n’ont jamais porté fruit. Le gardien suédois a bloqué 15 tirs par période pour obtenir son deuxième blanchissage de la saison et son 10e en carrière.

Le portier a réservé son plus bel arrêt à Drew O’Connor lors du second engagement, le frustrant à bout portant en plongeant avec son bâton.

Ce fut plus facile pour les Flames, qui ont déjoué Casey DeSmith trois fois au troisième vingt. Blake Coleman, Dillon Dube et Milan Lucic ont accru l’avance des visiteurs avec leurs filets, tandis que Johnny Gaudreau avait ouvert la marque après 7 min 22 s d’écoulées au match.

En récoltant une mention d’aide, l’attaquant Mikael Backlund a atteint le plateau des 400 points en carrière.

Les Flames retrouveront leur domicile samedi, face aux Flyers de Philadelphie, après un voyage parfait ponctué de cinq victoires.

Andersen imite Markstrom

À Raleigh, c’est Frederik Andersen qui s’est offert le jeu blanc en ne donnant absolument rien aux Bruins de Boston dans un gain de 3 à 0 des Hurricanes de la Caroline.

Le Danois a bloqué les 31 lancers dirigés vers sa cage et demeure invaincu en six rencontres cette saison. Andersen est sans l’ombre d’un doute le meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey en ce début de saison avec une moyenne de buts alloués de 1,34 et un taux d’efficacité de ,956.

L’homme masqué s’est même fait complice sur un but en avantage numérique de Nino Niederreiter lors de la période médiane. Tony DeAngelo et Andrei Svechnikov ont été les autres marqueurs des Hurricanes, qui restent parfaits cette saison.

Barré-Boulet brise la glace

Au Amalie Arena, le Lightning de Tampa Bay a profité du premier filet de la saison d’Alex Barré-Boulet pour vaincre les Coyotes de l’Arizona 5 à 1.

Le défenseur Mikhail Sergachev a d’abord empêché une sortie de territoire des Coyotes, avant de diriger la rondelle au filet, où le Québécois l’a habilement redirigée. Il procurait ainsi une avance de 4 à 0 aux siens en deuxième période.

Ce filet sera sans doute libérateur pour Barré-Boulet, qui a traversé les États-Unis dans le dernier mois. D’abord réclamé au ballotage par le Kraken de Seattle, le Lightning l’a rapatrié plus d’une dizaine de jours plus tard, grâce au même processus.

Dans le duel du jour, Alex Killorn a marqué les deux premiers filets des siens. Steven Stamkos a aussi terminé son match avec deux points, lui qui a entre autres obtenu l’une des réussites des favoris de la foule. Andrej Sustr a complété le pointage.

Lawson Crouse a pour sa part empêché le gardien Andrei Vasilevskiy de signer le blanchissage, en le déjouant au troisième tiers. Le Russe a tout de même réalisé 24 arrêts.

