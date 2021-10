Les revenus de Bombardier en hausse de 3 % au troisième trimestre

Les revenus de Bombardier ont atteint 1,45 milliard $ US au troisième trimestre, en hausse de 3 % par rapport à la même période de 2020.

Bombardier a déclaré une perte ajustée de 95 millions $ US, ou 0,04 $ US par action, soit moins que la perte de 210 millions $ US, ou 0,09 $ US par action de 2020.

L’avionneur québécois a indiqué jeudi, en dévoilant les résultats du trimestre clos le 30 septembre dernier, que cette amélioration est attribuable à une «meilleure composition des livraisons et de la forte reprise soutenue des services après-vente alors que le nombre d’heures de vol des avions de la flotte dépasse les niveaux de 2019».

Pendant le troisième trimestre, Bombardier a lancé le nouveau jet Challenger 3500.

«L’équipe Bombardier a réalisé une fois de plus un solide trimestre. Cela vient confirmer que cette année s'annonce nettement meilleure que la précédente», a indiqué le président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel.

Le carnet de commandes de Bombardier a augmenté d’environ 500 millions $ pour atteindre 11,2 milliards $.

«Notre ratio de nouvelles commandes sur livraisons unitaires demeure très sain, contribuant à une importante augmentation de notre carnet de commandes, a-t-il ajouté. Cette dynamique s’est aussi traduite par une solide hausse de notre rentabilité, notre marge RAIIA ajustée se rapprochant de 10 % ce trimestre.»

La dette de Bombardier a par ailleurs diminué d’environ 3 milliards $ US au cours des neuf premiers mois de 2021.

«Nous atteignons systématiquement les objectifs que nous nous sommes fixés, et particulièrement sur le plan du désendettement de notre bilan, a dit M. Martel. Grâce au travail assidu de notre équipe exceptionnelle, comme prévu, nous nous sommes dégagé la voie des échéances de dette.»

