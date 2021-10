Pénurie de main-d’œuvre: au mois d'août, 219 400 postes vacants au Québec

Le Québec recensait en août dernier 219 400 postes vacants, confirmant que les entreprises doivent jongler avec une importante pénurie de main-d'oeuvre.

• À lire aussi: Une hausse «importante» du salaire minimum à venir, selon Québec

À l’échelle du pays, 871 600 emplois étaient disponibles en août avec un taux de postes vacants de 5,2 %. Ce taux permet de mesurer le nombre de postes vacants en proportion de tous les postes. Dans la Belle Province, le taux de postes vacants a atteint 5,7 % en août.

Selon Statistique Canada, le nombre de postes vacants est demeuré supérieur aux niveaux prévalant avant la pandémie de COVID-19 dans plusieurs secteurs au pays, en août, surtout dans l’hébergement et la restauration ainsi que dans les soins de santé et l’assistance sociale.

Près de 157 000 postes étaient à pourvoir dans les services d’hébergement et de restauration en août, comparativement à près de 77 000 au troisième trimestre de 2019.

Dans les soins de santé et de l’assistance sociale, plus de 121 000 postes étaient vacants en août, soit près du double par rapport au troisième trimestre de 2019 avec plus de 66 000 emplois disponibles.

«Bien qu'un nombre élevé de postes vacants puisse indiquer une croissance de l'emploi, il peut également indiquer un roulement élevé du personnel, des pénuries de main-d'œuvre ou un déséquilibre entre les caractéristiques des postes vacants et des travailleurs disponibles», a indiqué l’agence fédérale, jeudi.