Régine Laurent entre au conseil d'administration de Groupe TVA

Régine Laurent, qui a présidé la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, vient d’être nommée au conseil d’administration de Groupe TVA.

Infirmière retraitée, Mme Laurent a été présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et analyste à l'émission La Joute, diffusée à TVA et LCN.

«Son savoir-faire, son expertise et sa connaissance des médias seront largement mis à contribution au sein de notre Conseil et enrichiront nos échanges», a indiqué la présidente du conseil d'administration de Groupe TVA, Sylvie Lalande, jeudi, dans un communiqué.

«Depuis plusieurs années, le Conseil est sensible à la question de la représentation féminine et je suis extrêmement fière d'annoncer qu'avec l'arrivée de madame Laurent, les femmes occuperont dorénavant 50% des sièges», a ajouté Mme Lalande.

Le président et chef de la direction de Québecor et président de Groupe TVA par intérim, Pierre Karl Péladeau, a aussi salué l’arrivée de Régine Laurent au sein du conseil d’administration de Groupe TVA.

«Madame Laurent est une femme de tête humaniste. Proche des gens et de la communauté, elle a maintes fois défendu les intérêts qui lui tenaient à cœur en plaçant toujours l'être humain, le respect et la justice en priorité. Elle est un atout pour la grande famille de Québecor et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'envisage sa contribution au sein du conseil d'administration de Groupe TVA», a dit l’homme d’affaires et philanthrope.

«Je suis heureuse de me joindre au Conseil de Groupe TVA, une entreprise médiatique d'ici qui divertit, informe et touche le cœur des Québécois. Mon souhait est de contribuer à son développement grâce à toute l'expérience que j'ai acquise au fil des ans dans différents domaines. Je tiens à remercier madame Lalande et monsieur Péladeau ainsi que les membres du conseil d'administration pour leur confiance», a fait savoir Régine Laurent.