Retard dans la livraison des lecteurs de C02 dans les écoles

Attendus pour le début octobre, les premiers lecteurs de C02 devant mesurer la qualité de l’air dans les classes n’ont toujours pas été livrés au réseau scolaire en raison de problème d’approvisionnement.

Les contrats signés avec les quatre fournisseurs retenus par Québec prévoyaient que 25% des 90 000 appareils devaient être livrés au début octobre et 50%, au début novembre.

Or la pénurie mondiale de composantes électroniques, la fermeture d’une usine en Chine et des problèmes de transports et d’approvisionnement compliquent la situation, explique Marc Sirois, sous-ministre associé au ministère de l’Éducation et responsable du dossier.

«On cherche des solutions, a-t-il affirmé au Journal mercredi en fin de journée. On travaille fort pour retomber sur nos pattes.» Des livraisons seront notamment effectuées par avion plutôt que par bateau «au cours des prochains jours».

Dans une lettre transmise au réseau scolaire, Québec indique que «tous les lecteurs destinés aux écoles identifiés comme priorités 1 et 2 seront livrés au cours des prochaines semaines».

À la suite de tests de qualité de l’air réalisés ce printemps, 239 écoles ont été classées «priorité 1» puisque des concentrations de C02 supérieures à 2000 ppm y ont été observées, alors que l’objectif fixé par Québec est d’en arriver à des concentrations inférieures à 1000 ppm.

Par ailleurs, 678 établissements scolaires sont classés «priorité 2», avec des concentrations observées de C02 supérieures à 1500 ppm (voir encadré).

Ces appareils, dont l’installation est prévue dans toutes les classes du Québec d’ici la fin décembre, serviront à mesurer la qualité de l’air pour favoriser une meilleure ventilation, ce qui peut contribuer à réduire les risques de transmission de la COVID-19.

Une fois les lecteurs livrés aux centres de services scolaire, leur installation devrait se faire rapidement puisqu’il s’agit dans 90% des cas d’appareils sans fil devant être fixés au mur simplement à l’aide de deux vis, indique M. Sirois.

Malgré les retards pour les deux premières phases de livraison, le sous-ministre a bon espoir que tous les lecteurs puissent être livrés d’ici la fin de l’année.

«Je reste optimiste, en travaillant avec nos fournisseurs il y a une opportunité d’y arriver, affirme-t-il. C’est clair que s’il y avait d’autres délais dans les livraisons et l’approvisionnement à l’international, à un moment donné, il y a une limite aux solutions innovantes, mais on travaille fort.»

Au cours des derniers mois, plusieurs acteurs du réseau de l’éducation et experts ont reproché au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, son inaction dans le dossier de la qualité de l’air dans les écoles.

Pour Nancy Delagrave, coordonnatrice scientifique du collectif COVID-STOP, l’installation de ces appareils dans toutes les classes du réseau scolaire est «une très bonne décision» qui aurait toutefois dû être prise bien avant la fin mai.

Les retards qui s’accumulent montrent «à quel point le gouvernement bouge à pas de tortue» dans ce dossier, ajoute-t-elle.

Nombre d’écoles où les lecteurs de C02 seront installés «au cours des prochaines semaines» :

Priorité 1 (concentrations supérieures à 2000 ppm observées)

239 écoles / 5500 classes

Priorité 2 (concentrations supérieures à 1500 ppm observées)

678 écoles / 11 300 classes

Nombre total d’établissements scolaires : environ 4000

Coût total de l’installation des 90 000 lecteurs : 75 millions $

