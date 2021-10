Terrebonne: un piéton happé par une voiture repose dans un état critique

Un homme dans la vingtaine a été grièvement blessé, jeudi soir, après avoir été happé par une voiture sur le boulevard La Pinière à Terrebonne, dans Lanaudière.

Vers 18 h 10, le Service de police de la Ville de Terrebonne a été appelé pour une collision impliquant un piéton et un automobiliste.

Selon les premières constations, le piéton, un homme de 28 ans de Terrebonne, aurait traversé le boulevard La Pinière, au passage piétonnier, pour se rendre au stationnement du sentier Trans-Terrebonne, a indiqué le capitaine Joël Lamarche, porte-parole du Service de police de Terrebonne.

Il se serait alors fait happer par un automobiliste, un homme de 60 ans, aussi de Terrebonne, qui circulait en direction est.

Le piéton a par la suite été transporté dans un centre hospitalier de Montréal, dans un état critique. L’automobiliste aurait quant à lui été transporté à l’hôpital pour y traiter un choc nerveux.

En fin de soirée le boulevard a été fermé à la circulation dans les deux sens pour les fins de l’enquête.

Des enquêteurs et des techniciens en collision ont été dépêchés sur les lieux pour éclaircir les causes et circonstances de l’accident. Des témoins devront aussi être rencontrés dans les prochaines heures.

