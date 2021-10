Tombez sous le charme des vins libanais Massaya!

Laissez-vous séduire par l'étonnante histoire du réputé vignoble Massaya, la qualité de ses vins et les nombreux accords mets et vins possibles, dont le steak en croûte de sumac accompagné du Massaya Le Colombier!

Voici deux vins rouges, faibles en sucre, dont vous ne pourrez plus vous passer à table!

1. MASSAYA LE COLOMBIER – 18,90 $

Code SAQ: 10700764 | 15 % - 2,2 g/L

Un vin de tous les instants, très aromatique, aux notes de petits fruits rouges mûrs, de cerise, d'épices, d'eucalyptus et de thym. On y retrouve des tanins bien intégrés, de la fraîcheur et une belle et longue finale en bouche.

Terroir: Raisins cultivés sur les coteaux argilo-calcaire de la Vallée de la Bekaa à une altitude de 900 à 1 200 mètres.

Cépages: Grenache 35%, Cinsault 35%, Tempranillo 30%

Vignes: âgées de 40 ans en moyenne

Accords suggérés:

· Jarret d'agneau braisé au romarin

· Carré d'agneau au porto

· Bavette de bœuf sauce au poivre

· Médaillon de cerf sauce au vin rouge

· Couscous royal

· Chili con carne

Trouvez-le en SAQ ici.

2. MASSAYA TERRASSES DE BAALBECK – 23,05 $

Code SAQ: 904102 | 14,5 % - 1,9 g/L

Un vin très bien équilibré, aux arômes complexes de fruits rouges et noirs, de garrigue, d'épices douces, de moka et de cacao. En bouche, on y trouve une montée en puissance avec des tanins présents.

Terroir: Raisins cultivés sur les contreforts du Mont Liban, à une altitude de plus de 1 000 mètres, dans le village de Hadath Baalbeck, surplombant le fameux temple de Bacchus.

Cépages: Grenache 40%, Syrah 30%, Mourvèdre 30%

Vignes: âgées de 20 ans en moyenne

Accords suggérés:

· Tataki de boeuf

· Boeuf au vin rouge

· Brochette d'agneau

· Gibier

· Carré d'agneau à la provençale

· Bavette de vin rouge au poivre et cumin

Trouvez-le en SAQ ici.

Massaya: un domaine né des cendres de la guerre civile libanaise

Après s’être installée quelques années aux États-Unis pour fuir la guerre civile qui faisait rage au Liban, la famille Ghosn revient sur sa terre d’origine à Tanaïl, dans la Vallée de Bekaa, en 1992.

Le domaine familial est alors en ruines, occupé par des squatteurs, et les vignes sont abandonnées. Sami Ghosn refuse de se laisser abattre et entreprend de récupérer sa propriété afin de la transformer en domaine viticole renommé Massaya.

Les frères Ghosn reprennent en main la distillerie familiale et la production de l’arak. Pour la production de vin, ils demandent conseil à des vignerons français expérimentés : Dominique Hébrard, de la région bordelaise, et la famille Brunier, de Châteauneuf-du-Pape.

Les premières bouteilles sont commercialisées en 1998 et la qualité est déjà de mise. Puis, en juillet 2014, les frères Ghosn fêtent le lancement de leur nouvelle cave située à Faqra, située en altitude, ce qui leur permet de cultiver des raisins blancs en hauteur et de faire vieillir les vins rouges à des températures plus fraîches que dans la Vallée de la Bekaa.

L’ambition de Sami Ghosn a porté ses fruits et le domaine Massaya, très réputé au Liban, jouit aujourd'hui d'une renommée internationale.

Régalez-vous avec cette délicieuse recette de Steak en croûte de sumac, salade et yogourt à la menthe!

Voici un mariage parfait entre le vin Massaya Le Colombier et la recette de Steak en croûte de sumac signée Le Fit Cook. Cet accord mets et vin proposé par Sélections Oeno vous permettra de voyager au Liban l'instant d'un repas!

Consultez la recette ici!