Un homme de 25 ans accusé de tentative de meurtre

Un jeune homme de 25 ans a comparu, ce matin, au palais de justice de Québec pour y être accusé de tentative de meurtre et de complot pour meurtre.

Cedric Duchaine n’en est pas à son premier passage à la cour. Toutefois, ses dossiers antérieurs concernent principalement des accusations liées aux stupéfiants.

En 2020, il avait également plaidé coupable à une accusation de voies de fait et le juge l’avait condamné à une période de détention de 90 jours assortie d’une probation de trois ans.

Cette fois, les accusations portées contre Duchaine sont beaucoup plus sérieuses.

Sur l’acte de dénonciation, on peut y lire que la Couronne lui reproche, entre le 24 et le 30 mars 2020, à Val-Bélair, «d’avoir comploté avec une personne non identifiée pour commettre le meurtre de Olivier Larrivée».

Durant les mêmes dates, on l’accuse d’avoir «tenté de causer la mort» de Clément Karera (ancien membre du Wolfpack), Olivier Larrivée ou William Paquette.

Le poursuivant, Me Jean-Sébastien Lebel s’est opposé à la remise en liberté du jeune homme et il a convenu, avec l’avocat de la défense, Me Simon Roy, de reporter le dossier à lundi prochain.

Communiqué sur une arrestation

Mercredi, le Service de police de la Ville de Québec a émis un communiqué relatant l’arrestation d’un suspect de 25 ans dans le dossier du meurtre de Michel Petit survenu à Sainte-Foy.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Toutefois, aujourd’hui, le porte-parole du SPVQ a refusé de confirmer si un lien pouvait être fait entre la comparution de Duchaine et l’arrestation effectuée mercredi par les policiers. Même son de cloche du côté du Directeur aux poursuites criminelles et pénales.

Jusqu’à présent, personne n’a donc été accusé du meurtre de l’homme de 37 ans retrouvé en bordure de l’avenue Nérée-Tremblay et qui aurait été attaqué avec une arme blanche.

Rappelons qu’à l’arrivée des policiers, des traces de sang étaient visibles au sol près des vêtements de l’homme gravement blessé.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Transporté d’urgence au centre hospitalier, son décès a été constaté quelques heures plus tard.

Informations recherchées

En lien avec l’enquête, le service de police de la ville de Québec a installé un poste de commandement près du 2360 chemin Sainte-Foy.

Les enquêteurs invitent toute personne ayant des informations sur ce qui a précédé ou suivi ce meurtre, donc entre 20 h 30 et 21 h 30 le 26 octobre, à venir les rencontrer au poste. L’information sera traitée de manière confidentielle.

Des informations peuvent aussi être transmises en composant le 418 641-AGIR (2447), ou le 1 888 641-AGIR à l’extérieur de Québec. Le dossier en référence est le QUE -211026-305.

Mercredi, le SPVQ avait mené une opération similaire en installant un poste de commandement dans le stationnement du centre d’affaires La Pyramide.

– Avec la collaboration de Martin Lavoie

