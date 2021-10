Une augmentation du taux directeur à 2,25% d'ici 2023?

De nouveaux propriétaires pourraient avoir une mauvaise surprise en 2023 alors que l’on pourrait constater une importante hausse du taux directeur.

Pour l’instant, le taux directeur de la Banque du Canada a été maintenu à 0,25, mais pourrait augmenter jusqu’à 2,25 en 2023 selon des prévisionnistes.

Certains citoyens ont profité de cette valeur, qui a demeuré inchangée depuis le début de la pandémie, en mars 2020, pour s’endetter davantage.

Pour une hypothèque, cette hausse de 2% pourrait représenter un montant additionnel de 1200$ par tranche de 100 000.

Cette même augmentation pour un prêt personnel pourrait représenter une hausse de 550$ par année par tranche de 10 000 dollars.

«L’inflation à 5% c’est inquiétant ce que vont faire les banques centrales pour limiter cette hausse vertigineuse du cout de la vie, c’est d’augmenter les taux d’intérêt. De cette façon-là on freine un peu la consommation et on encourage l’épargne et non les dépenses», explique l’animateur de l’émission À Vos Affaires, Pierre-Olivier Zappa.

