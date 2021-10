Vente d’entrepôt: profitez de rabais exclusifs sur les produits Watier, Marcelle, Annabelle et CW Beggs and Sons

En collaboration avec

Événement incontournable de l’automne, la vente d’entrepôt du Groupe Marcelle prendra place toutes les fins de semaine du mois de novembre pour le plus grand bonheur des fanas de beauté!

Réservez votre place sans plus tarder afin de profiter de rabais alléchants sur une très grande sélection de produits de beauté des marques Watier, Marcelle, Annabelle et CW Beggs and Sons!

À quelques semaines du temps des Fêtes, les adeptes de petits pots célébreront avec joie le retour en force de la grande vente d’entrepôt physique du Groupe Marcelle, après avoir été remplacée par une version en ligne pendant plusieurs mois. La vente en ligne sera de retour en janvier 2022!

C’est l’occasion de prendre de l’avance sur votre magasinage de cadeaux de Noël, tout en profitant de rabais sur les produits de quatre marques québécoises qui se démarquent dans l’univers de la beauté.

Des rabais exclusifs

Pour ceux et celles qui n’ont jamais eu la chance de prendre part à la vente d’entrepôt, vous serez heureux de vous initier à ce grand événement qui vous offre un accès exclusif à des rabais allant jusqu’à 80 %.

Pour l’occasion, une magnifique sélection de produits de soins (à partir de 2 $) et de maquillage (à partir de 3,50 $), de fragrances (à partir de 8 $), ainsi que des coffrets et ensembles exclusifs seront offerts à des prix exceptionnels. D’ailleurs, ce sera la première fois que les quatre marques – Watier, Marcelle, Annabelle et CW Beggs and Sons – seront rassemblées sous un même toit pour une vente d’entrepôt.

Au total, ce sont plus de 1 700 produits qui seront offerts à des prix imbattables. De plus, un achat de 85 $ et plus vous donnera accès à une surprise signée Marcelle, tandis qu’un achat de 175 $ et plus vous permettra de recevoir un cadeau Watier.

De belles nouveautés

Pour son grand retour, la vente d’entrepôt proposera plusieurs nouveautés, dont la possibilité de réserver votre place sur la plateforme Eventbrite afin d’éviter les files d’attente. À noter que le créneau horaire indiqué sur votre billet correspond uniquement à votre heure d’entrée et que vous aurez jusqu’à la fermeture (17 h) pour magasiner.

La réservation n’est pas obligatoire, mais sachez qu'il y aura une file pour les personnes qui auront réservé et une autre sous la forme : « premier arrivé, premier servi ». En réservant votre place, vous sauvez ainsi du temps précieux que vous pourrez dédier à votre shopping beauté!

De petits conseils à adopter

Pour une expérience de magasinage sans tracas, n’oubliez pas votre masque, puisque le port de celui-ci est obligatoire, tout comme votre passeport vaccinal et votre pièce d’identité pour accéder à l’événement.

Nous vous suggérons également d’apporter des sacs réutilisables et votre carte bancaire afin d’accélérer le passage à la caisse.

La vente d’entrepôt du Groupe Marcelle se déroulera toutes les fins de semaine du mois de novembre, de 9 h à 17 h, au 9456, Côte-de-Liesse à Lachine, Québec. Bon magasinage!