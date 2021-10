RIOPELLE, Claude



À Laval, le mercredi 27 octobre 2021 est décédé, à l'âge de 83 ans, Claude Riopelle, époux de Marcelle Campeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Louise (Christian), Danielle et France, ses quatre petits-enfants Benoit (Alesha), Élise (Réjean), Claudia (Philippe) et Vicky (Jeacy), ses trois arrière-petits-enfants James, Jayson et Arya, sa soeur Aline, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 31 octobre 2021 de 17h à 20h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Fondation Québécoise des maladies mentales seraient appréciés.