DESROSIERS, René, F.É.C. (Frère Mathieu)



Frère René Desrosiers, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal, le 23 octobre 2021, à l'âge de 98 ans et 1 mois.Fils de Léandre Desrosiers et de Florentine Beaudry, il naquit à Joliette le 14 septembre 1923. Entré chez les F.É.C. en 1939, il se dévoua à l'éducation des jeunes à Montréal, Ottawa, St-Joseph de Sorel, Longueuil et Varennes. Il prit sa retraite en 1992, après 50 ans d'enseignement, rendant d'utiles services tant à Varennes qu'à Laval (Résidence De-La-Salle).Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses neveux Claude et Roland Desrosiers ainsi que ses nièces Lise et Ginette Desrosiers.Les funérailles auront lieu à la :300, CHEMIN DU BORD-DE-L'EAU, LAVALle lundi 1er novembre : accueil auprès du cercueil à compter de 13 h et messe à 14 h. L'inhumation des cendres aura lieu plus tard au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal.