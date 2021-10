Censure et éducation : «l’école ne réglera pas tous les problèmes»

Un enseignant au secondaire déplore le manque de responsabilité chez les parents dans les grands problèmes de la société.

De passage à l’émission 100% Nouvelles vendredi, Simon Landry critiquait la facilité de quelques citoyens d’éviter de contribuer à l’éducation des jeunes.

«Un moment donné, il faut arrêter de tout pelleter dans la cour des écoles. On a encore un programme éducatif à passer. On se plaint que les résultats ne sont pas bons à l’école, mais de l’autre côté, on n’arrête pas d’ajouter des choses dans le cursus, alors on n’a plus de temps pour passer notre matière», mentionne-t-il.

Que ce soit avec la question du respect entre les sexes ou tout simplement le choix des costumes à l’Halloween, les professeurs ne peuvent pas faire tout faire selon cet enseignant.

«Je crois que c’est le reflet d’une certaine déresponsabilisation des gens qui veulent que l’école règle tous les problèmes de la société. Avoir la discussion sur la violence à télévision, c’est le travail des parents, ce n’est pas la "job" des écoles de faire ça», souligne M. Landry.

À l’école secondaire de cet enseignant, les accessoires comme les épées et les armes sont interdits, mais le choix du costume ne l’est pas. Les élèves pouvaient donc s'habiller en personnage de la populaire série «Squid Game».

«C’est une émission qui est 18 ans et plus, donc il y a une certaine responsabilité de la part des parents de dire "non tu ne regarderas pas cette émission" et si tu la regardes de la mettre en contexte et de leur expliquer ce que cela représente, mais ce n’est pas le travail de l’école de gérer ces choses-là», explique l’enseignant.

«Il faut arrêter d’avoir le premier réflexe que dès qu’on voit un problème dans la société, de dire qu’il faut que l’école s’en occupe», dit-il.