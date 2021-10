«C'est possible de s’en sortir, et de s’en sortir encore plus fort!» - Jérémy Gabriel

Jérémy Gabriel, qui a perdu sa cause devant la Cour suprême face à l’humoriste Mike Ward, a réagi vendredi matin lors d’un point de presse particulièrement touchant.

«Je tiens à dire à ceux qui veulent l’entendre que même dans les pires situations, c’est possible de s’en sortir, et de s’en sortir encore plus fort», a dit avec beaucoup d’émotion le chanteur.

«C’était un grand honneur pour moi d’avoir été partie prenante de ce débat et d’avoir eu mon mot à dire. [...] Les propos de M. Ward ont eu un impact incommensurable sur ma vie. Ç’a été la chose la plus difficile à vivre de ma vie.»

Plus de détails à venir...