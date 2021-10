Premier tour de piste d’Elizabeth Mantha à la Place Bell: «C’est son moment»

Une quarantaine de personnes, parents, famille et amis, ont assisté au premier tour de piste d’Elizabeth Mantha, seule, sur la glace de la Place Bell. Un moment spécial qu’ils n’oublieront pas.

Ils n’auraient manqué cette soirée spéciale pour rien au monde. Ne manquait que le frérot, Anthony, occupé à Washington pour la visite des Coyotes de l’Arizona.

« C’est son moment. On espérait tant qu’elle le vive. Ça fait des années qu’on la voit avancer, ont exprimé ses parents, Suzie et Daniel, à quelques secondes de son premier coup de patin. Maintenant, on espère la voir dans la LNH. On a confiance. Elle a tout le potentiel pour y accéder. »

Dans la noirceur, Elizabeth a ensuite débouché, seule, du tunnel menant à la patinoire, pour sa grande entrée.

Ses collègues, Cody Beach, Nicolas Boivin et Maxime Bédard lui ont laissé le champ libre pour un premier tour de patinoire. Comme celui des recrues.

André Pronovost très fier

Un grand sentiment de fierté a traversé son grand-papa, le célèbre André Pronovost. Jamais n’aurait-il cru, autrefois dans sa carrière, être témoin d’une percée féminine.

« Elle a travaillé tellement fort pour s’y rendre. Elle fait bien ça. Les femmes font leur chemin et c’est très bien. »

À proximité, ses amies Valérie St-Onge, Valérie Bourdon et Laurence Beaulieu ont brandi des affiches humoristiques en soutien à leur ex-coéquipière chez les Carabins.

« On est venues pour la bière et la zébrée », pouvait-on y lire. Un vendredi soir festif !

« Tous ses efforts sont récompensés. Elle vit sa passion et celle-ci s’est transformée avec les opportunités, ont-elles signalé. Comme première arbitre québécoise dans le pro, on ne pouvait trouver une meilleure personne. »

Après avoir procédé à la première mise en jeu, Mantha n’a mis que 3 min 21 s avant de lever le bras. Elle a décerné une pénalité à Jean-Sébastien Dea, qui a mené au premier but des Americans. La nervosité était chassée.

► Le Rocket de Laval a subi un revers de 4 à 2 face aux Americans de Rochester.