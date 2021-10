Comment aider son enfant à faire le bon choix dans ses études?

Je lisais vos réponses à deux lettres écrites par des parents concernant le libre choix des ados. L’une portait sur le droit qui devait revenir à chaque jeune de pouvoir étudier dans le domaine qui lui plaisait le plus. Et l’autre visait à signaler l’importance pour les parents de choisir un cégep francophone pour leur progéniture, afin de promouvoir le fait français chez nous, et préserver la nation québécoise de l’extinction à plus ou moins long terme.

Je partage vos opinions et je suis ravie de les lire ce matin dans le Journal. Oui la liberté de choix existe et doit être préservée pour chacun dans son choix de carrière. Mais non, en conscience, on n’a pas le droit comme parent québécois de permettre que nos enfants s’orientent vers l’extinction de notre langue en les laissant aller vers des institutions anglophones.

Anonyme

Merci de votre appui qui me fait chaud au cœur. Je signale que plusieurs personnes, dont Gérald Cholette et André Joyal, entre autres, m’ont fait des commentaires similaires sur l’obligation qu’on devrait imposer aux jeunes Québécois de faire leur cégep en français.