Comment fonctionnent les adaptogènes, ces antidotes naturels au stress et à la fatigue?

Pendant la saison automnale, vous vivez plus de stress qu’à l’habitude? Vous avez des variations dans votre niveau d’énergie?

Pour vous aider à traverser cette phase, vous pouvez miser sur le pouvoir méconnu des adaptogènes de la gamme Santé Bien Cultivée.

Ils sont puisés directement des plantes les plus résilientes du monde des végétaux, afin de transmettre leurs bienfaits aux humains.

Pourquoi les plantes ne peuvent-elles s’en passer?

Parce qu’elles sont immobiles et vulnérables à leur environnement, les plantes ont besoin d’un petit coup de pouce pour survivre et prospérer. Certaines y arrivent grâce aux adaptogènes qu’elles contiennent.

Ces substances sont indispensables à leur bien-être puisqu’elles leur permettent de grandir et de se protéger des ennemis et des intempéries. Bref, les adaptogènes sont responsables de leur adaptation à leur habitat.

Ce qui est incroyable, c’est qu’il est possible de transposer leurs bienfaits chez l’humain!

Comment les adaptogènes agissent-ils sur nous?

Nous réagissons tous différemment aux situations de stress. Alors que certains voient leur niveau d’énergie baisser et une grande fatigue s’installer, d’autres se sentent plus agités et anxieux.

Une fois consommés par l’humain, les adaptogènes extraites des plantes peuvent vaincre les symptômes du stress tels que la fatigue et l'énervement. Ils peuvent également aider à minimiser les perturbations de l’homéostasie (équilibre) du corps.

Tandis que d’autres herbes ou médicaments ciblent spécifiquement un symptôme, ces organismes, eux, ont la capacité de reconnaître ce dont chaque corps a besoin pour neutraliser sa réaction au stress.

Contrairement à ceux de source animale ou synthétique, les nutriments des adaptogènes sont incroyablement puissants pour le corps humain et forment une partie de la fondation de la médecine à base de plantes.

Pour faire l’essai des champignons adaptogènes, l’entreprise d’ici Santé Bien Cultivée propose deux produits spécifiques.

1. Les capsules Anti-Stress

Elles sont composées de champignons adaptogènes biologiques (reishi, l’hydne hérisson, le maïtake et cordyceps). Ceux-ci sont utilisés depuis des siècles pour fournir au corps une protection holistique et une résistance aux stress physiques, chimiques et biologiques. Ces champignons ont même le pouvoir de renforcer le système immunitaire.

2. Les capsules Énergie

L’adaptogène principal dans cette formulation est la rhodiola rosea, une racine utilisée par les athlètes olympiques européens depuis des décennies pour améliorer la performance.

Fabriqués au Canada, véganes, composés d’ingrédients certifiés biologiques, sans OGM, non synthétique et sans excipients, les produits de la gamme Santé Bien Cultivée peuvent vous aider à minimiser les impacts du stress sur votre quotidien et améliorer votre qualité de vie.