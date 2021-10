MÉNARD, Bernard



Le 20 octobre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Bernard Ménard, époux de Mme Louise Myre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Éric, Martin (Isabelle) et Yannick (Emmanuelle), ses petits-enfant Éliane, Matisse, Yan-Olivier, Charles, Yohan et Arnaud, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 31 octobre 2021 de 13h à 14h, suivi d'une courte cérémonie à 14h en la chapelle du complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Réal Morel pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en sa mémoire.https://alzheimer.ca/federationquebecoise/fr