LEVERT, Georgette

(née Dufour)



À Saint-Jérôme, le 25 octobre 2021 à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Georgette Dufour, épouse de feu M. Fernand Levert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yvon (Diane), Pierre (Henriette), Francine (Raymond), Diane (Rémi), Normand (Christelle) et Sylvain, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 31 octobre 2021 de 14h à 17h et le lundi 1er novembre de 9h à 11h au salon de laLes funérailles seront célébrées le lundi 1er novembre 2021 à 11h en la paroisse de Saint-Antoine.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.La famille aimerait remercier les membres du personnel du 1er et du 3e étage du CHSLD de Saint-Jérôme pour les bons soins prodigués.