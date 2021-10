Howie a Montréal tatoué sur le cœur

Vingt-cinq années ont beau s’être écoulées depuis la sortie du premier album des Backstreet Boys, le quintette américain n’est pas près d’oublier le rôle qu’a joué Montréal à ses débuts. « Vous avez été les premiers à nous accepter », rappelle Howie D.

Dire que les Backstreet Boys sont reconnaissants envers leurs fans montréalais tiendrait de l’euphémisme. Au bout du fil, Howie D parle avec affection de MusiquePlus, de CKOI ou encore de Sonia Benezra (« une amie très chère », précise-t-il), qu’il est d’ailleurs venu surprendre sur le plateau d’En direct de l’univers le mois dernier.

« Elle est pratiquement devenue un membre de ma famille. Elle a cru en nous avant tous les autres, et on lui en sera éternellement reconnaissants », précise le chanteur.

Il est vrai que l’ancienne VJ de MusiquePlus a grandement contribué à répandre la fièvre Backstreet Boys en Amérique du Nord au milieu des années 1990.

Alors que MTV les avait d’abord boudés, ce n’est qu’en voyant l’engouement suscité de ce côté-ci de la frontière que la chaîne a invité Howie D et sa bande sur ses ondes.

La suite, on la connaît. Les Backstreet Boys sont devenus un véritable phénomène planétaire, bâti à grands coups de I Want it That Way, Quit Playing Games (With My Heart), Shape of My Heart et autres Everybody (Backstreet’s Back). À ce jour, le groupe a vendu plus de 100 millions d’albums à l’échelle mondiale.

« On avait beau être jeunes et naïfs, jamais on n’aurait pu imaginer connaître un succès de cette ampleur. Et on a été très choyés depuis : même quand on était moins présents, et même si on ne nous entend plus aussi souvent à la radio, les fans sont toujours demeurés loyaux. Ils ne nous ont jamais laissés tomber », raconte Howie D.

Bientôt sur la route

Et les Backstreet Boys n’ont pas l’intention de laisser tomber leurs fans non plus. En plus de lancer un album de Noël à la fin de 2022, Kevin, Nick, AJ, Howie et Brian reprendront leur tournée DNA, initialement interrompue par la COVID-19 et qui s’arrêtera à Montréal et à Québec l’an prochain.

« On a hâte de remonter sur scène ! C’est sur les planches que notre métier prend tout son sens », souligne Howie D.

La tournée DNA des Backstreet Boys s’arrêtera au Centre Vidéotron de Québec le 2 septembre 2022, puis au Centre Bell de Montréal le lendemain.