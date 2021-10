La reine Elizabeth II au repos pour encore au moins deux semaines

LONDRES, Royaume-Uni | La reine Elizabeth II, qui a dû annuler son déplacement à la COP26 à Glasgow, doit rester au repos encore au moins deux semaines sur conseil de ses médecins, a annoncé vendredi le palais de Buckingham.

Après un début du mois chargé, la reine de 95 ans, plus ancien monarque régnant, avait passé une nuit à l’hôpital il y a neuf jours, et annulé à regret deux voyages, l’un en Irlande du Nord et l’autre à la conférence sur le climat à Glasgow la semaine prochaine, sur conseil de ses médecins.

Aucune précision n’a été donnée sur sa santé ni sur les examens passés lors de son hospitalisation.

Elle a maintenu quelques engagements depuis le château de Windsor près de Londres, par visioconférence, comme la remise de la médaille d’or de la poésie jeudi au poète anglais David Constantine, où une courte vidéo l’a montrée souriante et détendue.

Elle va poursuivre des « taches légères », y compris des audiences en visioconférence, a précisé vendredi le Palais.

