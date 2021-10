Le Défi 808 Bonneville a amassé 450 000 $

Le Défi 808 Bonneville, un événement cycliste grand public, a amassé 450 000 $ au profit de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec qui offre des programmes de bourses et des services d’accompagnement aux meilleurs étudiants-athlètes du Québec.

Photos Stevens Leblanc, Pascale Vallée

L’équipe Québecor était composée d’Alexandra Papineau et Stéphanie Mercier ainsi que, dans la rangée du haut, Isabelle Dubois, Valérie Dorion, François L’Espinay, Karine Courtemanche et Patrick Jutras.

Le Défi 808 Bonneville était présenté par Fenplast et Lowe’s Canada en collaboration avec Québecor et Samson Groupe Conseil/Lussier Dale Parizeau. Sur la photo, on aperçoit Patrick Jutras, VP chez Québecor.

Lors de la cérémonie protocolaire du retrait à travers tout le circuit de la LHJMQ du numéro 4 autrefois porté par Guy Lafleur, avec les Remparts, Guy Lafleur a souligné le rôle important que son épouse, Lise, qu’on aperçoit à ses côtés, a joué dans sa vie et celle de leurs enfants.

Le président fondateur du Défi 808 Bonneville, Dany Bonneville, est entouré de trois boursières de la FAEQ : Amélie Kretz, Catherine Beauchemin-Pinard et Élisabeth Boutin.

Parmi les amis de Guy Lafleur et son épouse Lise qui étaient présents à Québec, il y avait Hélène et Denis Lacroix.

Guy Lafleur et son épouse Lise sont entourés de leurs amis Daniella et Luc De Bellefeuille ainsi que de Jean-Marc et Caroline Larrivière.