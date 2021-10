Le tunnel La Fontaine fermé vers Montréal durant le week-end

Des entraves majeures forceront encore une fois la fermeture du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine entre Longueuil et Montréal durant la fin de semaine.

Le tunnel La Fontaine sera ainsi fermé vers Montréal de samedi 0 h 30 à lundi 5 h, impliquant la fermeture de l’autoroute 25 en direction nord entre la sortie 90 et l’entrée des rues Notre-Dame Est et Curatteau.

À Montréal, on prévoit la fermeture à partir de vendredi 22 h de la rue Notre-Dame Est en direction ouest, entre les rues Curatteau et De Boucherville.

L’autoroute 10 en direction est sera complètement fermée entre la rue Wellington et la rue Carrie-Derick de vendredi 23 h à samedi 8 h, de samedi 23 h à dimanche midi et de dimanche 23 h à lundi 5 h.

En direction ouest, l’A-10 sera fermée entre l’avenue Pierre-Dupuy et la rue Wellington, de vendredi 23 h à samedi 8 h.

À Terrebonne, l’autoroute 640 sera fermée dans les deux directions à la hauteur du pont d’étagement de la route 337, selon le ministère des Transports qui précise que la circulation sera à contresens sur la chaussée Ouest.

Au centre-ville de Montréal, on prévoit la circulation à contresens sur le boulevard René-Lévesque entre les rues Guy et Mackey, alors que la rue Guy sera fermée complètement entre la rue Saint-Antoine Ouest et le boulevard René-Lévesque. La fermeture sera ne vigueur de vendredi 9 h à dimanche 19 h.