Le retour de Patrick Bruel

Dans les cas d’allégations d’inconduite sexuelle, vous le savez, ma position a toujours été la même, chronique après chronique : je défends le principe de la présomption d’innocence.

Dans un État de droit, c’est à la police de déterminer si des gestes de nature criminelle ont été commis... puis c’est aux tribunaux de déterminer si la personne est coupable ou pas.

Ce n’est pas au tribunal populaire de se prononcer.

Ça s’applique aux inconnus. Et ça s’applique aux personnalités connues.

QUI A LE DROIT ?

En septembre de cette année, l’Agence France-Presse a diffusé une nouvelle qui est passée presque inaperçue ici au Québec.

Des enquêtes préliminaires visant le chanteur Patrick Bruel pour inconduite sexuelle ont été « classées sans suite » le 22 décembre 2020 « en l’absence d’éléments permettant de caractériser une infraction pénale ».

Mercredi à QUB radio, j’en ai parlé avec le chanteur et comédien Patrick Bruel.

Voici ce qu’il m’a répondu.

« Je ne me suis pas exprimé sur tout ça, parce que je pense que c’est nécessaire que la justice puisse faire son travail en toute sérénité et ça a été le cas. Ça a pris du temps, certes, mais ça a été le cas. L’affaire a été classée sans suite après un an et demi d’enquête, après – et je m’en réjouis – que tout le monde ait pu être entendu, que toutes les voix aient été entendues. Et moi en premier, et très longuement. Sans aucun traitement de faveur. »

Puis il a tenu à préciser ceci :

« Ce moment ne m’a pas été facile, pour moi, pour mon entourage et pour les gens avec qui je travaille, pour mes amis. Mais bon, je ne vais pas m’attarder là-dessus. Ce qui compte, c’est ce mouvement auquel on assiste qui bouleverse toute la société de manière très puissante, et c’était nécessaire. »

REPARTIR...

« Aujourd’hui, c’est derrière moi », m’a confié l’auteur de Casser la voix.

« Je suis content de pouvoir repartir... mais je ne me suis jamais vraiment arrêté pour tout vous dire. Parce que j’ai tenu grâce à ma famille, mes amis, mes enfants et puis... au public. Le public qui ne m’a jamais lâché, qui a toujours été là. »

En France, le public est depuis longtemps passé à autre chose et se rend en masse assister à sa tournée acoustique démarrée en septembre.

Et voici ce qu’il avait à dire au sujet des critiques qui auraient voulu qu’il se terre sous une roche pendant toute la durée de l’enquête.

« Il y a un élément fondamental qui s’appelle la présomption d’innocence, et je pense que c’est fondamental de le respecter. [...] L’essentiel, aujourd’hui, c’est de pouvoir aller de l’avant et de reprendre le chemin de notre quotidien et de pouvoir retrouver la scène, de retrouver les gens, de retrouver les chansons, la vie, et surtout d’être bien avec tout ça. »

RENDEZ-VOUS DANS UN AN

Quand Patrick Bruel est venu au Centre Bell en 2019, je n’avais aucun problème à aller le voir en spectacle. J’avais aussi dénoncé les médias qui l’avaient boycotté.

Alors maintenant que les enquêtes sur les allégations le visant ont été classées sans suite, inutile de vous dire que je vais sans problème retourner le voir sur scène en mai 2022...