Le vaccin de Pfizer autorisé pour les 5 à 11 ans aux États-Unis

WASHINGTON | Les États-Unis ont autorisé vendredi le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech pour les 5 à 11 ans, ouvrant la voie au lancement imminent d’une nouvelle grande étape de la campagne d’immunisation, qui concerne 28 millions d’enfants dans le pays.

Cette autorisation en urgence de l’Agence américaine des médicaments (FDA) a été accordée après le passage en revue minutieux des résultats d’essais cliniques menés par Pfizer sur plusieurs milliers d’enfants.

«En tant que mère et médecin, je sais que les parents, les soignants, le corps enseignant et les enfants attendaient cette autorisation avec impatience», a salué dans un communiqué Janet Woodcock, commissaire par intérim de la FDA.

«Vacciner les jeunes enfants contre la COVID-19 est une étape supplémentaire vers un retour à la normale», a-t-elle insisté.

Mardi, un comité d’experts indépendants s’était réuni, et au terme d’une journée de discussions, s’était prononcé en faveur de l’immunisation des 5-11 ans avec ce vaccin. Selon les essais cliniques, le remède a démontré une efficacité de 90,7% pour prévenir les formes symptomatiques de la maladie chez cette tranche d’âge.

Avant que les injections ne commencent, un comité d’experts des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) doit à son tour se réunir en début de semaine prochaine pour rendre son avis. Cette agence de santé publique fédérale publiera ensuite ses recommandations, ultime étape du processus.

- Bouchon orange -Les recommandations de la FDA font souvent référence dans le monde. L’Agence européenne des médicaments est également en train d’examiner une demande d’autorisation du vaccin de Pfizer pour cette tranche d’âge.

Le dosage du vaccin a été adapté à 10 microgrammes par injection (au nombre de deux, administrées à trois semaines d’écart), contre 30 microgrammes pour les groupes plus âgés.

Le bouchon des flacons destinés aux enfants sera orange, et ainsi facilement reconnaissable comparé aux bouchons violets des flacons pour les groupes plus âgés.

Jeudi, Pfizer a par ailleurs annoncé que le gouvernement américain avait acheté 50 millions de doses supplémentaires destinées aux enfants, qui seront livrées à partir d’avril 2022. Au total, les États-Unis ont acheté 600 millions de doses.

Le coordinateur de la lutte contre la pandémie à la Maison-Blanche, Jeff Zients, a déclaré mercredi que le gouvernement se tenait prêt, aussitôt l’autorisation de la FDA annoncée, à «envoyer immédiatement des millions de doses» aux quatre coins du pays, «à des dizaines de milliers de pédiatres, médecins de famille, hôpitaux pour enfants, centres de santé, cliniques rurales et pharmacies».

Encore faudra-t-il convaincre.

Selon un sondage de la Kaiser Family Foundation fin septembre, environ un tiers des parents déclaraient qu’ils vaccineraient leur enfant dès que possible, un autre tiers qu’ils attendraient avant de prendre une décision, et un quart qu’ils ne le feraient pas vacciner.

Les autorités sanitaires ont tenu à rappeler vendredi que les enfants n’étaient pas épargnés par la pandémie.

Chez les 5 à 11 ans, plus de 1,9 million de cas de Covid-19 ont été enregistrés depuis le début de la pandémie aux États-Unis, plus de 8 300 hospitalisations, et une centaine de décès, ont-elles souligné.

