Le vin, les huîtres et la minéralité

« Pour parler de vins et d’huîtres, il faut qu’il fasse frette, qu’on se gèle les doigts en les mangeant. » Ça résume assez bien ma discussion avec Mathieu et Nadia, les deux autres Méchants Raisins. Vendredi dernier, avec le bout du nez bien froid à l’intérieur de la poissonnerie La Mer, on avait droit à plus d’une vingtaine de variétés du célèbre mollusque. Aussi bien dire que le temps des huîtres est officiellement commencé !

Au-delà du plaisir à croquer dans sa chair charnue et à profiter de ses saveurs salées, fruitées, laiteuses ou de concombre, ce qui me fascine avec l’huître, c’est sa capacité à mettre en lumière la structure du vin. Le mariage avec l’huître permet de faire vibrer le vin au palais, de concentrer ses saveurs et décupler sa finale en laissant une impression tellurique qui évoque le métal, le caillou ou le coquillage. D’autres diront que l’huître fait ressortir la minéralité du vin. En voici cinq à essayer.

Buvez moins. Buvez mieux.

La Sablette 2020, Muscadet-Sèvre et Maine sur Lie

Photo courtoisie

France 12 %

1 g/L | ★★ 1/2 | $ 1/2

Code SAQ : 134445

Le muscadet et l’huître, c’est un mariage de raison. La combinaison fruité/acidité/salinité du melon de bourgogne, seule variété de raisin autorisée dans l’appellation, permet de trancher dans la chair du mollusque tout en magnifiant ses saveurs. Au Québec, tout le monde connaît La Sablette. Par la forme de la bouteille, mais aussi par la qualité qui est rarement décevante. Le 2020 reste simple tout en étant agréable et facile à boire. Pas cher, ce qui permet d’acheter plus d’huîtres !

Degas Valminor, Serra da Estrella 2020, Rias Baixas

Photo courtoisie

Espagne 12,5 %

3 g/L | ★★★ 1/2 | $ 1/2

Code SAQ : 13566652

Par leur proximité avec l’océan Atlantique, les vins du Rias Baixas et les huîtres font aussi un mariage heureux. Uniquement composé d’albarino vinifié en cuve inox, le vin se démarque, au nez comme en bouche, par son caractère salin et des notes de fruits blancs. C’est vif, sec, léger en plus d’être proposé à petit prix.

Patrick Piuze, Terroirs de Chablis 2020, Chablis

Photo courtoisie

France 12 %

1,5 g/L | ★★★ 1/2 | $$$ 1/2

Code SAQ : 11180334

Le kimméridgien est une strate géologique qui a la particularité d’être un sol argileux composé de marnes et de calcaire. Ce sous-sol unique procure aux vins de Chablis une minéralité qui s’harmonise parfaitement avec les huîtres. Passionné, minutieux, artiste dans l’âme, Patrick Piuze, un ti-gars de Saint-Lambert, a réussi à monter un étonnant carnet d’adresses avec des entrées sur les plus beaux terroirs de Chablis. Cette cuvée est issue de raisins provenant de deux parcelles exposées Nord et jouxtant le premier cru Montmains. Un vin cristallin axé sur la pureté du fruit. Des notes de poire et de silex. C’est ample et vibrant.

François Chidaine, Sauvignon 2020, Touraine

Photo courtoisie

France 13 %

5 g/L | ★★★ 1/2 | $$

Code SAQ : 14286521

L’an dernier, les Méchants Raisins ont classé le 2019 comme 2e meilleur vin sous les 20 $. Le 2020 est encore solide. Bien parfumé et de bonne intensité : agrume, abricot, gazon frais, cailloux frottés, crème fraîche. Ample en attaque, la matière richement fruitée (ce qui ne veut pas dire que le vin est sucré, au contraire) laisse une impression de moelleux alors que l’acidité rehausse le tout avec brio. Nuance et persistance. Ne pas servir trop froid. Top !

Roederer Brut, Anderson Valley

Photo courtoisie

États-Unis 12 %

9,8 g/L | ★★★ 1/2 | $$$

Code SAQ : 294181

Les bulles et les huîtres, que peut-il y avoir de mieux ? Élaborées par la maison champenoise Roederer, ces bulles californiennes sont d’une qualité irréprochable année après année. Belle prise de mousse, des bulles fines et un caractère qui paraît de plus en plus axé sur le fruit tout en conservant cette touche finement oxydative qui apporte une élégance certaine. Ça émoustille l’esprit et les sens !