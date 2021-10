Les Remparts dominent contre les Cataractes, mais s’inclinent

QUÉBEC | Malgré un barrage de 40 lancers, les Remparts de Québec n’ont pas été en mesure d’offrir une victoire à Guy Lafleur, jeudi.

• À lire aussi: [VIDÉO] Retrait du célèbre numéro 4: de touchantes retrouvailles pour Guy Lafleur

• À lire aussi: Retrait du chandail de Guy Lafleur: un passage marquant à Québec

La formation de Patrick Roy s’est inclinée 2 à 1 devant les Cataractes de Shawinigan, voyant leur séquence de victoires s’arrêter à neuf.

Les Diables rouges ont toutefois dominé une bonne partie de la rencontre, mais se sont butés au gardien des Cataractes Antoine Coulombe.

« C’est pour ça qu’il ne faut pas juste attacher de l’importance aux résultats parce qu’on a été très bons ce soir, a mentionné Roy. On a commencé lentement lors des dix premières minutes, mais à partir de la deuxième, ils avaient de la misère à suivre. Pour moi, ça me plaît, ça me parle. C’est le type de hockey qu’on veut jouer. On a été aussi bons offensivement que défensivement. »

Jordan Tourigny et Martin Has avaient donné une avance de 2 à 0 aux Cataractes avant que Nicolas Savoie ne réduise l’écart en milieu de deuxième période. Coulombe a par la suite fermé la porte pour permettre aux siens de remporter une cinquième victoire consécutive.

« Ils ont joué un excellent match, ce n’est pas pour rien qu’ils sont premiers au Canada, mais au final, la quantité de tirs est une chose, mais la dernière équipe qui a remporté la coupe du président s’est fait dominer 55-20 ici, l’année passée. Même si on a été dominés 40 à 20, on a trouvé une façon de gagner et c’est ça qui me rend fier des gars », a mentionné l’entraîneur-chef des gagnants, Daniel Renaud.

« J’AI ADORÉ »

Au-delà du match, Patrick Roy a adoré sa soirée de jeudi. « J’ai adoré ça. Les partisans ont été extraordinaires à son endroit. Comme je disais, c’est pleinement mérité. Pour nous c’est un ambassadeur très important et de penser que Guy Lafleur a porté l’uniforme des Remparts est une énorme fierté pour notre organisation », a-t-il reconnu.

Même son de cloche dans le camp des Cataractes.

« C’est un honneur de pouvoir être témoin de ça. On parle du plus grand joueur de l’histoire de notre ligue. Nos joueurs ne l’ont pas vu jouer, mais ils savent que c’est une légende. On a été privilégiés d’assister à ça », a ajouté Renaud.

À voir aussi