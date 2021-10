Troisième défaite de suite pour l’Océanic de Rimouski

RIMOUSKI | Les Foreurs de Val-d’Or ont marqué trois buts en moins de deux minutes en milieu de première période et ce fut suffisant pour battre l’Océanic de Rimouski 4-1 vendredi soir en Abitibi.

Alexandre Doucet a dirigé l’offensive des vainqueurs avec un doublé. Les autres étant l’œuvre d’Alexander Mirzabalaev et de Zachary Michaud. La timide réplique de l’Océanic est venue d’Alex Drover, avec son 4e but de la saison.

L’absence des vétérans défenseurs Jérémie Biakabutuka et Frédéric Brunet s’est cruellement fait sentir en territoire défensif dans le camp de l’Océanic, en première période. Les hommes de Serge Beausoleil ont éprouvé énormément de difficulté à orchestrer des sorties de zone. Après un début de match assez partagé, les Foreurs ont inscrit trois buts en une minute et 45 secondes en milieu d’engagement, pour chasser du match le gardien de l’Océanic, Jasmin Simon, qui a accordé trois buts sur six tirs.

Alexander Mirzabalaev a réussi à lancer du revers par-dessus l’épaule du gardien de l’Océanic en contournant le défenseur Charles Côté, alors que son angle était restreint.

Trente et une secondes plus tard, le gros trio des Foreurs a fait des siennes. Alexandre Doucet a complété une belle séquence initiée par Justin Robidas et Jérémy Michel. Zachary Michaud a battu Jasmin Michaud d’un lancer précis entre les jambes de Charles Côté.

Meilleur deuxième

L’Océanic a été meilleur en deuxième période. Alex Drover a profité d’une rondelle bondissante devant le filet adverse pour réduire l’écart à deux buts.

Le gardien de l’Océanic Patrick Hamrla a réalisé quelques beaux arrêts pour garder son équipe dans le match. Il a notamment frustré le vétéran Jérémy Michel en échappé. Mathis Gauthier a été très solide dans cette période à la ligne bleue de l’Océanic. Serge Beausoleil a inséré son capitaine Ludovic Soucy sur son premier trio avec Cormier et Verreault, à la place de Béland et cette unité a été menaçante.

Doucet a cloué le dernier clou dans le cercueil de l’Océanic en faisant dévier le tir de Félix Paquet, en tout début de troisième pour battre le gardien de l’Océanic, Patrick Hamrla, qui a été très solide en relève à Jasmin Simon, bloquant 16 des 17 tirs dirigés vers lui.

En bref

L’Océanic était privée des services de Jérémie Biakabutuka, Frédéric Brunet, Maxim Coursol (tous blessés) et Alexander Gaudio (suspendu).

Simon Maltais remplaçait Biakabutuka dans l’alignement. Rappelé du midget AAA, Alexandre Blais disputait un 2e match de suite. Les deux mêmes équipes s’affrontent de nouveau samedi à 16 h.

L’Armada manque de temps

Agence QMI

L’Armada de Blainville-Boisbriand a répliqué de son mieux à la poussée des Cataractes de Shawinigan en troisième période, mais c’est finalement le temps qui a manqué, alors que les visiteurs l’ont emporté 5 à 4 au Centre d’excellence Sports Rousseau, vendredi soir.

Après 40 minutes, les deux équipes étaient nez à nez 2 à 2. Les «Cats» ont toutefois marqué trois fois en 97 secondes pour se forger une confortable avance, à mi-chemin au troisième vingt.

Anri Ravinskis et Simon Pinard ont réduit l’écart à un seul filet, mais avec à peine une minute à compléter au temps régulier, l’Armada n’a pu tromper une fois de plus la vigilance de Charles-Antoine Lavallée pour forcer la prolongation.

Xavier Bourgault est resté au sommet des pointeurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec deux buts et une mention d’aide. L’attaquant des Cataractes compte 19 points après 11 rencontres.

À Sherbrooke, le Phoenix a pu s’appuyer sur le doublé de Milo Roelens pour faire plier les Voltigeurs de Drummondville et enregistrer une victoire de 3 à 1.

Le géant belge a inscrit le filet gagnant en milieu de période médiane, avant d’enfiler le but d’assurance à l’engagement suivant.

Ivan Zhigalov a poursuivi son bon début de saison en bloquant 29 des 30 tirs des Voltigeurs. Il n’a été déjoué que par Justin Côté.

