NBA: les Raptors résistent au Magic

Les Raptors semblaient se diriger vers un gain facile, mais ils ont finalement dû trimer dur pour garder le Magic d’Orlando à distance et l’emporter 110 à 109, vendredi à Toronto.

Les favoris de la foule détenaient une avance de 12 points alors qu’il restait moins de deux minutes à jouer quand les visiteurs ont inscrit 11 points sans réplique. Ils ont toutefois manqué de temps, ce qui a permis aux Raptors de signer leur troisième gain de la saison.

La recrue Scottie Barnes a une fois de plus démontré l’étendue de son talent, lui qui a inscrit 21 points, un sommet parmi les joueurs de Toronto. Il a ajouté neuf rebonds, une passe décisive, deux vols de ballon et autant de tirs bloqués. Il a été aidé par Gary Trent fils et Fred VanVleet, qui ont chacun marqué 19 points.

Les Québécois Khem Birch et Chris Boucher ont une fois de plus contribué à leur façon. Le premier a inscrit six points et récolté autant de rebonds en plus de 23 minutes sur le parquet, tandis que le second a ajouté neuf points et quatre rebonds en 17 min 39 s de jeu.

Cole Anthony a été le joueur le plus productif des visiteurs avec 24 points, tandis que la recrue Jalen Suggs, sélectionné un rang après Barnes au plus récent repêchage de la NBA, en a obtenu 21.

Les Raptors devront rapidement célébrer ce gain puisqu’ils seront de nouveau en action, samedi en Indiana, pour y affronter les Pacers.

