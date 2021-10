Red Bulls de New York: pas un adversaire commode

Les Red Bulls de New York sont tout sauf un adversaire commode et c’est encore plus vrai quand ils jouent au Red Bull Arena au New Jersey.

Wilfried Nancy a d’ailleurs fait remarquer que la plus grande qualité des Taureaux, c’est qu’ils sont en mesure de conserver leur identité de jeu depuis une éternité.

« C’est une institution en ce qui concerne la façon de jouer. Ils pressent et ils jouent les premières et les deuxièmes balles.

« Ils croient fermement au fait de jouer vers l’avant et c’est pourquoi ils se battent pour les deuxièmes ballons. »

Pas une référence

En revanche, Zorhan Bassong est d’avis que la façon dont le Forge FC a joué mercredi, avec une bonne pression élevée, pourrait contribuer au succès de l’équipe samedi.

« D’une certaine manière, ils nous ont aidés à nous préparer pour le match de samedi. »

Nancy ne pouvait cependant pas être plus en désaccord avec son défenseur.

« Le match de coupe n’a absolument rien à voir, a-t-il insisté d’un ton sec. Ils ont mis la pression, mais c’est aussi parce que dans les principes défensifs, on n’a pas été bons dans notre positionnement.

« Malgré tout le respect que j’ai pour eux, Hamilton et New York, ça n’a rien à voir. »

Calme

On disait donc que les Red Bulls aiment appliquer une forte pression en territoire adverse, ce qui présente un beau défi pour une équipe qui en sera à un cinquième match en seulement 15 jours.

« Nous devrons garder notre contenance et être bons techniquement afin de nous soustraire à la pression », a simplement avancé Nancy.

Joel Waterman croit lui aussi que c’est en étant aussi hargneux que les Taureaux que l’équipe pourra aller chercher des points en territoire ennemi.

« Il faut démontrer le même genre d’intensité qu’eux dès le début de la rencontre et espérer que notre qualité tactique émerge ensuite. »

Il faudra probablement résister à une forte tempête dans le premier quart d’heure, mais, à ce chapitre, on peut se rassurer, car le premier quart d’heure est le meilleur de l’équipe sur le plan défensif, avec seulement trois buts accordés.

