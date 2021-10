Pénurie de main-d'œuvre: un marché alimentaire sans employés à Montréal

Après les caisses libre-service, un marché d’alimentation de Montréal propose à ses clients un commerce sans employés.

• À lire aussi: Pénurie de main-d’œuvre: encore 219 400 postes vacants

• À lire aussi: Fin de la PCRE: était-il temps?

Situé sur la rue Wellington, le Marché Aisle 24 est ouvert 24 heures sur 24; les clients y ont accès grâce à une application mobile.

«On crée un compte. Donc, le compte va vous demander d'avoir une carte de crédit, une pièce d'identité et un beau selfie pour confirmer l'identité sur la pièce d'identité. Ensuite, l'application, c'est vraiment juste pour débarrer la porte» a expliqué à TVA Nouvelles la copropriétaire du Marché Aisle 24, Jessika Venne.

Le client effectue ensuite ses emplettes et paie ses achats à une caisse libre-service, comme on en voit dans plusieurs épiceries.

Les copropriétaires connaissent bien les difficultés d'embauche dans ce domaine. C'est pourquoi ils ont opté pour un service 100% autonome, en achetant une franchise de la chaîne ontarienne Aisle 24.

«Mon conjoint a grandi dans des dépanneurs, avec son père. Et en grandissant, il s'est rendu compte que les employés, souvent, ça peut- être difficile d'en trouver, d'en avoir, surtout pour un concept qui est 24 heures. Les "shifts" de nuit, ça a toujours été plus dur à remplir, à avoir des employés. Donc, on trouvait ça génial», indique Jessika Venne.

Jessika Venne et son conjoint, Daniel Lambert, voient grand. Ils ouvriront déjà une deuxième succursale en décembre. Le couple qui a acheté les droits pour le Québec planifie une expansion de 25 magasins sur cinq ans.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.