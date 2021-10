Permettre aux «Einstein» de devenir enseignants

Les pénuries ont du bon. En éducation, l’actuel manque de personnel nous fera peut-être enfin prendre conscience que depuis la réforme Chagnon de 1994, le Québec s’est cruellement privé, dans son système d’éducation, d’enseignants « qualifiés ».

Avant 1994, un certificat en pédagogie suffisait, si on avait des études préalables dans certains domaines donnés.

Ce papier donnait à un bachelier, un maître, voire un docteur en mathématiques, histoire, littérature, etc., l’accès au métier.

Après la réforme Chagnon, la voie exclusive vers l’enseignement est devenue le baccalauréat de quatre années en pédagogie (à temps partiel, six à huit ans !). À partir de ce moment, « Albert Einstein n’aurait plus eu le droit d’enseigner la physique dans nos écoles ! », se désolait le philosophe Jacques Dufresne.

Tolérance

Mais les pénuries d’enseignants, dans les trois dernières décennies, ont forcé les établissements à embaucher à pleine porte des enseignants prétendument « non légalement qualifiés ». À multiplier les « tolérances » d’enseignement.

Ils seraient aujourd’hui quelque 30 000, selon une étude présentée par Le Journal en fin de semaine.

L’ennui, c’est que, sur le plan disciplinaire, les enseignants « non légalement qualifiés » ont souvent beaucoup plus d’études que leurs collègues patentés ! Selon le rapport Beauchemin–Fahmy-Eid de 2014, la formation de ceux qui enseignent l’histoire au secondaire et sont issus du baccalauréat en pédagogie serait « grossièrement insuffisante » par rapport à celle d’un bachelier de la même discipline.

Maîtrises défaillantes

Le problème des pénuries n’est pas nouveau et le recours aux « non légalement qualifiés » non plus.

En 2005, La Presse titrait que le nombre d’enseignants sans permis avait augmenté de 523 % dans les écoles du Québec en quatre ans. On avait soudainement exigé des autorités scolaires qu’elles désignent comme « non légalement qualifiés » les enseignants à temps partiel qui ne détenaient pas le fameux baccalauréat de quatre ans.

En point de presse, le 25 octobre 2005, le ministre Jean-Marc Fournier expliquait que le système allait devoir « inventer ou créer » des passerelles afin de faciliter l’accès au métier pour les « diplômés disciplinaires ».

Tranquillement, des maîtrises dites « qualifiantes » (de deux ans et demi) ont été conçues. Celle pour le secondaire fut accessible à partir de 2009 (1000 étudiants actuellement). Celle pour le primaire n’a vu le jour que cet automne, mais seulement à l’Université de Montréal. Jeudi, Le Journal de Montréal nous apprenait que sur les 940 candidatures reçues, seules 225 ont été acceptées. Parmi les rejetés, il y avait le cas de « Sophie », détentrice d’une maîtrise en droit ! Le gouvernement a immédiatement promis de rendre les maîtrises qualifiantes plus accessibles.

La dernière fois que j’ai abordé le sujet, en février 2020, la professeure d’histoire de l’Université de Sherbrooke Louise Bienvenue m’avait écrit pour me présenter les cas de deux de ses anciens étudiants de maîtrise qui s’étaient enrôlés comme suppléants.

« S’ils veulent poursuivre dans cette carrière, une seule chose les attend : une deuxième maîtrise [donc en tout sept ans d’université] ! Sans cela, point de permis officiel. »

Même rendues plus accessibles, les « passerelles » que sont les maîtrises qualifiantes représentent un obstacle encore trop important pour nos précieux diplômés « disciplinaires » qui veulent devenir enseignants.

Il est temps d’en finir avec le système trop rigide de formation des maîtres mis en place en 1994. Les pénuries l’exigent. Mais la valorisation du savoir aussi.