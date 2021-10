Son application lui a appris la mort de son ado de 15 ans en scooter

La mère d’un adolescent de 15 ans happé mortellement dimanche soir à Sainte-Marie-Madeleine a immédiatement craint le pire en voyant que son fils était immobilisé depuis plusieurs minutes en bordure de la route lorsqu’elle a consulté son application de localisation.

« Je le suivais souvent sur mon téléphone lorsqu’il sortait avec son scooter parce que j’étais toujours inquiète, dit Nancy Graveline, les larmes aux yeux. Ce soir-là, j’ai ouvert mon application une première fois peu après son départ et quand j’ai vu sa petite photo arrêtée au beau milieu de nulle part sur la route 116, j’avais un mauvais feeling. »

Complètement prise d’angoisse, la mère d’une famille reconstituée de six enfants a attendu quelques minutes de plus, les yeux rivés sur son téléphone, puis s’est ruée sur la scène.

Jérémy Desrosiers gisait inanimé en bordure de la route après que son cyclomoteur a été embouti violemment. Son décès a été constaté peu après à l’hôpital.

« Il est mort heureux »

Rencontrés à leur domicile de Saint-Hyacinthe hier, les parents du jeune homme vivent une immense tristesse, mais s’efforcent de rester sereins.

« Les six derniers mois ont été les plus beaux de sa vie, lance Patrice Desrosiers, le père de la victime, qui peine à retenir ses larmes. Il est mort heureux et ça, ça apporte un petit baume. »

L’adolescent n’était pas un grand adepte de l’école ou des sports. Sa grande passion était de profiter de la vie.

« Jusqu’à tout récemment, Jérémy avait toujours été un garçon plus timide. Depuis le début de l’été, il s’était fait une panoplie d’amis, c’était vraiment une période florissante pour lui. Je ne l’avais jamais vu sourire autant et avoir autant de plaisir. »

Jérémy Desrosiers adorait la liberté que lui offrait son cyclomoteur, tant pour rendre visite à ses amis et à sa copine que pour se rendre au restaurant où il travaillait.

Il portait un dossard

Il était prudent au volant, notamment depuis que l’un de ses amis s’était retrouvé dans un coma après un grave accident. Jérémy et ses copains portaient désormais toujours un dossard avec des bandes réfléchissantes lorsqu’ils étaient à cyclomoteur.

« Jérémy avait son dossard au moment de l’accident, confie sa mère, dévastée. Tout comme son manteau et sa casquette, son dossard a été retrouvé un peu plus loin sur les lieux de l’accident. »

Depuis la mort de Jérémy, ses parents sont envahis d’un « tsunami d’amour et de support » de la part des amis de l’adolescent. Ceux-ci ont d’ailleurs organisé un convoi de cyclomoteurs afin de lui rendre hommage aujourd’hui à Saint-Hyacinthe. Tous revêtiront leur dossard avec le surnom de leur grand ami (Jay) ainsi que la date de l’accident brodés à l’arrière afin d’honorer sa mémoire.

Le cellulaire pourrait être en cause

Une distraction causée par le cellulaire au volant pourrait être à l’origine de l’accident qui a causé la mort du cyclomotoriste de 15 ans dimanche soir, à Sainte-Marie-Madeleine.

C’est l’une des hypothèses envisagées par les enquêteurs de la Sûreté du Québec, chargés de faire la lumière sur cette tragédie.

La collision est survenue peu avant 18 h 30 sur la route 116 alors que le cyclomoteur et le VUS circulaient côte à côte en direction ouest.

Déviation de voie

Pour une raison qui demeure inexpliquée, le conducteur du Range Rover a dévié de sa voie et a heurté l’adolescent par l’arrière. Celui-ci a été projeté au sol et est mort peu de temps après.

Comme c’est le cas dans tous les accidents de ce genre, les deux véhicules impliqués ont été saisis afin d’être expertisés. Le cellulaire du conducteur qui a embouti violemment le cyclomoteur de Jérémy Desrosiers a également été saisi à la suite de l’obtention d’un mandat, ce qui n’est pas toujours le cas dans ce type d’enquête, indiquent nos sources.

Téléphone analysé

Les policiers ont donc des raisons de croire qu’une distraction liée au téléphone pourrait avoir causé l’accident. Il faudra toutefois attendre les résultats des analyses afin d’en avoir le cœur net. Si les enquêteurs parviennent à prouver que le conducteur utilisait son appareil au moment de la collision, des accusations criminelles pourraient alors être déposées contre lui. D’autres hypothèses sont également étudiées, comme celle d’un bris mécanique.

