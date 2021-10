The Offspring au Centre Vidéotron le 1er février

Les vétérans de la scène punk-rock The Offspring se lanceront dans une vaste tournée canadienne hivernale qui fera des escales au Centre Vidéotron et au Centre Bell, au début de 2022.

Le trio californien, qui voyagera en compagnie du groupe québécois Simple Plan, désigné pour assurer la première partie des 21 dates de la tournée Let the Bad Times Roll, sera à Québec, le 1er février, et à Montréal, le lendemain.

Dans le cadre de ce périple d’un océan à l’autre, The Offspring montera sur scène au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Let the Bad Times Roll, dixième album du groupe derrière les succès Self Esteem, Come Out and Play, Pretty Fly (For a White Guy) et Original Prankster, est paru en avril 2021.

Les billets pour le concert au Centre Vidéotron seront mis en vente le 5 novembre, à 10h, avec prévente le 3, à 14h, pour les abonnés de l’infolettre.

Le dernier passage de The Offspring au Québec remonte à 2019, quand le groupe avait joué successivement au FestiVoix de Trois-Rivières, au Festival d’été de Québec, à Alma et Laval.

Dupré retardé

Par ailleurs, en raison de son engagement comme animateur de la prochaine saison de Star Académie, le concert de Marc Dupré initialement prévu le 22 janvier, au Centre Vidéotron, a été repoussé au 25 février.