Trudeau prépare-t-il sa succession?

Rares sont les politiciens qui peuvent décider de leur legs. Justin Trudeau est dans une position unique après l’élection. Élu maintenant trois fois, les deux dernières avec des gouvernements minoritaires, il n’a plus besoin de plaire à tout un chacun.

Trudeau est plus libre de faire des choix conformes à l’identité qu’il aime bien projeter de lui-même et enfin réaliser certaines promesses inachevées.

TRUDEAU FÉMINISTE

Trudeau avait l’habitude de se décrire comme « féministe ». On cherchait, par contre, les faits et gestes qui pouvaient soutenir une telle « autodéfinition ». Mardi, il a confondu les sceptiques.

Il suffit de regarder la hiérarchie de son nouveau Conseil des ministres pour s’en convaincre. On y retrouve quatre femmes dans les postes les plus importants : Chrystia Freeland aux Finances, Mélanie Joly aux Affaires étrangères, Anita Anand à la Défense et Mona Fortier au Trésor.

Aucun autre pays du G20 n’a un tel bilan de femmes au sommet du pouvoir.

Si Trudeau décide effectivement de tirer sa révérence, il pourra toujours se vanter d’avoir été un premier ministre qui a joint le geste à la parole en matière de l’égalité des femmes.

CLIMAT : UNE TRAHISON À CORRIGER

Mais c’est au chapitre des changements climatiques que Trudeau a étonné le plus et rempli une promesse jusqu’alors restée lettre morte.

J’étais dans la salle avec Trudeau à Paris en 2015 lorsqu’il a tonné « Canada is back, my friends » (le Canada est de retour mes amis).

Comme tout le monde, j’avais compris que le Canada allait tourner la page sur l’ère Harper et cesser d’être le cancre de la classe en matière de changements climatiques. Quelle erreur !

Beaucoup plus discrètement, dès son retour après la signature de l’Accord de Paris, Trudeau a fait savoir qu’il gardait le plan, l’échéancier et les cibles de Stephen Harper ! Une trahison complète.

Tragiquement, le Canada a connu le pire bilan du G7 depuis que Trudeau a signé l’Accord et on continue de porter un bonnet d’âne mondial pour notre production de gaz à effet de serre (GES) par habitant.

GUILBEAULT À LA RESCOUSSE

L’élection en 2019 de Steven Guilbeault donnait un élan d’espoir. J’étais également présent lors de sa soirée d’investiture.

Les écologistes présents étaient convaincus, à la suite des éloges de Trudeau sur son bilan, que Guilbeault deviendrait ministre de l’Environnement si les libéraux l’emportaient.

Cette promesse a motivé bien des bénévoles. Guilbeault a réussi une victoire libérale qui semblait peu probable, dans ce coin de Montréal. Trudeau, craignant le lobby pétrolier et « Bay Street » – le secteur financier à Toronto – a eu peur. Il a nommé Guilbeault au Patrimoine, une pure perte de talent. Quel gâchis !

Deux ans plus tard, après avoir été attaqué sans merci pendant la récente campagne pour sa contre-performance en environnement, Trudeau a résolu d’agir de manière décisive.

À l’aube de la Conférence cruciale de Glasgow, Trudeau a réussi à redorer son blason et celui du Canada avec la nomination de Guilbeault.

Tout comme sa nomination de quatre femmes au plus haut niveau de son gouvernement, le choix de Guilbeault permettra à Trudeau d’influencer positivement le jugement que l’on portera sur son bilan comme premier ministre du Canada.