Un pédo prend 12 mois pour une agression

Un pédophile passera les 12 prochains mois derrière les barreaux pour avoir falsifié son certificat de naissance afin de faire croire qu’il avait 15 ans et ainsi abusé d’une adolescente en la fréquentant, alors qu’il avait 31 ans.

Christophe Villeret, aujourd’hui âgé de 44 ans, a aussi écopé de 14 jours de détention pour avoir violenté le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) et reporter judiciaire au Journal Michaël Nguyen.

Selon le procureur de la Couronne, la peine de 12 mois suggérée pour les contacts sexuels est « raisonnable », bien qu’elle ne respecterait pas les indications d’un arrêt de la Cour suprême prônant un durcissement des peines pour les abuseurs d’enfants.

Peine négociée avant

« Elle a été négociée avant les enseignements de l’arrêt Friesen, a précisé Me Jérôme Laflamme. Je ne suis pas certain que le un an respecte ce que dit la Cour suprême. »

L’accusé avait rencontré sa victime sur un site d’échanges pour adolescents. Il s’était alors fait passer pour un ado de 15 ans.

Pour l’amadouer, il avait poussé la ruse jusqu’à fabriquer un faux certificat de naissance.

Grâce à ses manipulations, il avait établi une relation avec la jeune fille jusqu’à obtenir des rapports sexuels.

Quelques années plus tard, elle avait fini par dénoncer le crime. Lors de son témoignage en novembre 2020, la victime avait reconnu vivre encore avec des séquelles des événements, notamment de l’angoisse et des cauchemars.

Naïveté des plus jeunes

« Vous avez profité de sa naïveté alors qu’elle avait 15 ans », a dénoncé la juge Marie-Josée Di Lallo.

Cette même journée, frustré de la médiatisation de l’affaire, Christophe Villeret avait donné un vif coup de pied à Michaël Nguyen, qui avait chuté au sol.

« Même si des choses ont été médiatisées, c’est aucunement une raison, a insisté la juge Di Lallo. Les journalistes judiciaires, comme tous autres journalistes, ont le droit de faire leur travail en toute sécurité. »

Le président de la FPJQ a livré un vibrant témoignage devant le tribunal, pour envoyer un « message fort » contre les attaques envers les journalistes, qui sont de plus en plus fréquentes.