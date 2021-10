Une campagne «sale» selon Coderre

Alors que s’amorce la dernière étape de la campagne électorale, Denis Coderre a déploré que celle-ci ait été «sale». Il invite néanmoins la population à se rendre aux urnes dès cette fin de semaine pour l’ouverture du vote par anticipation.

«On a subi des attaques personnelles, mais nous, on a décidé de travailler sur des enjeux, et je crois que notre campagne est empreinte de dignité et de respect», a-t-il confié vendredi, en marge d’un point de presse.

Les tensions sont particulièrement vives alors que sa principale adversaire, Valérie Plante, et lui sont à égalité dans tous les sondages.

«J’ai vécu plein d’élections, et c’est une de mes plus belles», a néanmoins mentionné M. Coderre, qui compte attaquer cette dernière semaine de campagne avec la même énergie.

«C’est fini le temps des licornes et des lunettes roses, on va être là de façon pragmatique pour l’ensemble de la population», a illustré M. Coderre. Il estime que la population souhaite un changement et qu’il est le candidat approprié pour la lui offrir.

La sécurité, toujours la priorité

L’aspirant maire avait convoqué les médias pour présenter le reste de sa plateforme électorale. Il en avait déjà présenté l’essentiel le 27 septembre dernier. Sans surprise, c’est l’enjeu de la sécurité publique qui demeure la principale préoccupation du parti.

«Ma promesse forte, c’est d’avoir un Montréal fort. Actuellement, il y a un problème de sécurité majeur. Il y a un problème de propreté. On a l’impression qu’on a une administration qui est là seulement pour ses militants», a accusé M. Coderre.

Comme annoncé précédemment, il prévoit l’embauche de davantage de policiers et la valorisation des organismes communautaires pour remédier à la situation.

