Vaccination contre la COVID-19: une cible élargie pour l’administration de la 3e dose

L’administration d’une troisième dose des vaccins anticovidiques à ARNm devrait maintenant être élargie, selon le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI).

Après avoir recommandé en septembre l’immunisation des gens vivant en CHSLD et en résidence privée pour ainés, le CCNI a indiqué vendredi qu’il faut maintenant songer à donner une troisième dose, six mois après la deuxième, aux adultes âgés de 70 à 79 ans, aux personnes qui ont reçu deux doses d’AstraZeneca Vaxzevria ou une dose du vaccin anticovidique de Janssen ainsi qu’aux adultes des Premières Nations, Inuit et Métis.

Les travailleurs de la santé de première ligne qui sont en contact direct avec des patients et ceux qui ont reçu la première et la deuxième dose de la série primaire à l'intérieur de 28 jours sont aussi concernés par cette troisième dose souhaitée par les experts.

Les données révèlent à ce stade-ci que la vaccination demeure le moyen le plus efficace de se protéger contre la maladie à coronavirus, mais l’efficacité des vaccins à ARNm tant à diminuer au fil du temps dans certains contextes.

La troisième dose permettrait aux plus âgés, mais aussi aux populations susceptibles de développer de graves maladies de mieux se prémunir contre le virus.

«Même si les vaccins utilisés au pays continuent d’être très efficaces pour protéger la plupart des gens contre une maladie grave causée par la COVID19, à ce moment-ci le CCNI recommande d’aviser certaines populations d’adultes qui présentent un risque accru d’issues sévères et le plus grand risque de baisse de la protection à la suite d’une série primaire de recevoir une dose de rappel au moyen d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19», a dit la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique, vendredi.

Plus de 5,5 millions d'adultes et de jeunes admissibles au Canada n’ont pas encore été vaccinés.

