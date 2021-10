Voici 8 conférences et activités gratuites sur l’impact du numérique dans nos vies

Sous le thème les «Humains derrière l’écran», les Rendez-vous numériques de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) proposent huit conférences et activités gratuites en ligne qui auront lieu du 2 au 7 novembre.

C’est la troisième édition de cet événement dont le but est d’aider les citoyens de tous les âges à mieux vivre dans un monde de plus en plus numérique.

1) L’art d’être parents à l’heure numérique

Photo iStock

Vous cherchez à comprendre l’effet des écrans sur vos enfants? La conférence «l’art d’être parents à l’heure numérique», de Geneviève Laroche, agente de promotion et de prévention au CISSS du Bas-Saint-Laurent, pourrait vous intéresser. Mme Laroche y présentera les conséquences et les enjeux de cette nouvelle réalité, tout en offrant des outils pour aider vos jeunes à demeurer concentrer, malgré les distractions qui foisonnent sur les réseaux sociaux.

2) Bien vieillir : maison intelligente et nouvelles technologies

Photo d'archives

Les nouvelles technologies peuvent-elles améliorer la qualité de vie ou même le maintien à domicile des personnes âgées? La conférence «Bien vieillir : maison intelligente et nouvelles technologies», avec Maxime Lussier, neuropsychologue, postdoctorant en science de la réadaptation à l’Université de Montréal, offrira un survol des technologies et abordera la question de leur efficacité dans le cadre du vieillissement à domicile.

3) Les chambres d’écho des médias sociaux

Les algorithmes des réseaux sociaux nous exposent en priorité à des contenus qui renforcent et amplifient nos croyances et nos opinions. Ils pourraient même nous empêcher d’être confrontés à des arguments et des faits qui les contredisent. Vivons-nous dans des chambres d’écho médiatiques?

Joignez-vous à une table ronde pour en discuter avec des experts de la question : Colette Brin, professeure au Département d'information et de communication et directrice du Centre d’études sur les médias à l’Université Laval, Jonathan Roberge, professeur à l’Institut national de recherche scientifique, Simon Thibault, professeur de science politique à l’Université de Montréal.

4) Culture et inégalités numériques chez les jeunes au Québec

Cette conférence présentera les résultats de l’étude Culture et inégalités numériques : Usages chez les jeunes au Québec, une recherche-action sur les clivages numériques réalisée dans le cadre du projet Jeunesse QC-2030. L’enquête sociologique met en lumière des disparités dans les usages numériques chez les jeunes Québécois.

Des activités pour les enfants et ados

5) Le jeu-questionnaire du bon citoyen numérique

Avec d’autres amateurs du Web de leur âge, les jeunes de moins de 13 ans pourront jouer à tester s’ils sont des navigateurs prudents.

6) Changer le monde avec TikTok

Sur TikTok, on trouve des danses, des blagues, des chats et tellement plus, mais est-ce que ces vidéos peuvent être plus qu’un divertissement? Cette conférence propose une rencontre avec Douaa Kachache, enseignante de jour et créatrice de clips sur TikTok, qui parle de différence et d’inclusion avec humour dans ses vidéos.

7) Le code contre la cyberintimidation

Cet atelier de lab techno en compagnie de Sarah-Jeanne Desrochers, ambassadrice pour Girls Learning Code, offre aux jeunes d’utiliser l’intelligence artificielle pour lutter contre la cyberintimidation.

8) Autodéfense numérique

L’internet, les téléphones intelligents et les médias sociaux occupent une place très importante dans nos vies, mais particulièrement celles de nos jeunes. Cet atelier, en compagnie de Emmanuelle Parent, cofondatrice du Centre pour l’intelligence émotionnelle en ligne, leur propose de partager leurs pensées, leurs craintes et leurs idéaux dans une ambiance ludique.

L’événement se tiendra sur la plateforme Teams. Les participants pourront poser leurs questions en direct au moyen de la section Q et R. Il sera possible de regarder certaines activités en différé sur banq.qc.ca.

