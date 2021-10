CHALVIN, François



François Chalvin nous a quittés subitement le 15 octobre, à l'âge de 64 ans. Il était le fils de Solange et Michel Chalvin, décédé en 1994.Il laisse dans le deuil sa conjointe France Marquis, ses deux enfants, Ariane et Clarence, leur mère Judith Laurier, sa mère Solange (Jean Gareau), ses frères Bruno (Katrina Janosy) et Pascal, ses neveux et nièces, Maude, Rémi, Jérémie et Marie et sa famille en France.François a été travailleur social jusqu'au dernier jour auprès des personnes ayant des déficiences physiques et intellectuelles, des enfants en protection de la jeunesse, et plus récemment, auprès des personnes âgées. Homme aux multiples talents, il jouait aussi bien de la guitare qu'il maniait les outils pour travailler le bois et le vitrail et les ustensiles pour concocter de succulents repas.Selon les mesures en vigueur, une rotation de 50 personnes à la fois sera permise lors des condoléances le dimanche 7 novembre 2021 entre 14 h et 16 h, toutefois un total de 125 personnes pourront être admises lors de son hommage à 16 h