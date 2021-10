CORMIER, Daniel



Le 29 octobre à l'âge de 67 ans, est décédé Daniel Cormier, époux de Suzanne Drolet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Pascal (Mélanie Chagnon), David (Pascale Tremblay), ses petits-enfants Damien, Zoé, Alice, Raphaël, Justine et Hubert, ses soeurs Suzanne, Louise (Claude Therrien), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux, nièces et de nombreux amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexele samedi 6 novembre dès 15h; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 18h30.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.