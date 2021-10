GOLDING, Robert "Bob"



À Lachine, le 25 octobre 2021, est décédé monsieur Robert "Bob" Golding, à l'âge de 79 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Lise, ses enfants Michel (Lise), Chantal (Trevor), ses petites-filles Maryann et Audrey, ainsi que de nombreux beaux-frères et belles-soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces et amis (es).La famille recevra vos condoléances à :1400 BOUL. SAINT-JOSEPHLACHINE, QC, H8S 2M8mercredi matin, le 3 novembre 2021 de 10h à 11h, suivi des funérailles à 11h.