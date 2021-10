de GRANDPRÉ, Nicole



À Montréal, le 9 octobre 2021 est décédée Nicole de Grandpré, fille de feu Florina Dostaler et de feu Lorenzo de Grandpré autrefois de Valleyfield.Elle laisse dans le deuil sa soeur Louise (François Lévesque), ses neveux Marc-André, Benoît, ses petits-neveux Charles-Antoine et Maxime, son neveu Louis-Philippe (Wina) frère de feu Marie-Pier et fils de feu Pierre de Grandpré et de feu Suzie Blouin ainsi que de nombreux amis.Elle désire aussi remercier chaleureusement le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Mont-Sinaï pour leur grand dévouement.La famille accueillera parents et amis au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QUÉBEC, H3V 1E7le samedi 6 novembre 2021 de 14h00 à 15h00, suivi d'une brève cérémonie. Masque et passeport vaccinal seront obligatoires.