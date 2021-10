HARVEY, Jean-Guy



À Montréal, le 21 octobre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé Jean-Guy Harvey.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Huguette Payment, ses enfants Sylvie (Gaétan), Mario et Stéphane (Nathalie) Harvey, ses petits-enfants Catherine (Nicolas), Guillaume (Marie-Philipe), William (Marina), Vincent, Alexandre (Sophie) et Noémie, ses arrière-petits-enfants Elie et Lou, ses soeurs et frères : Jacques (Gisèle), Diane (Marcel), Reine (Normand), Réal (Denis), René (Michel) et Monic (Luc) Harvey autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances :MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle vendredi 5 novembre de 16h00 à 20h00. Ses funérailles seront célébrées le samedi 6 novembre à 11h00 en l'église Saint-Marcel (1630 St-Jean-Baptiste, Pointe-aux-Trembles), suivies de l'inhumation au cimetière St-François D'Assise de Montréal. Le port du masque et le lavage des mains sont toujours de mise.