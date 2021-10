BOUCHER, Louise



Le 19 octobre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Louise Boucher, mère de feu Yvan Fond-Rouge.Elle laisse dans le deuil son fils Alain Fond-Rouge, Jacinthe, ses très bonnes amies Monique et Pierrette, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 14 novembre 2021 dès 13h. Une cérémonie suivra à 16h en la chapelle du complexe.