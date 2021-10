TIERNAN, Louise



C'est à l'hôpital Charles-Lemoyne, le vendredi 22 octobre 2021, à l'âge de 71 ans, que Mme Louise Tiernan est décédée. Elle s'est éteinte paisiblement entourée de ses proches.Elle laisse dans le deuil son frère Pierre-André (Diane), ses enfants Flavie (Éric) et Bernard (Joëlle), ses petits-enfants Charlie, Ellie Rose et James et ses neveux Patrick (Geneviève) et Jean-Louis.La famille recevra les condoléances le vendredi 12 novembre à partir de 16h, au :1297, CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC, H2V 2P9www.mountroyalcem.comLes funérailles suivront à 18h en la chapelle du complexe. L'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à une date ultérieure.