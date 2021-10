CARRIER, Robert



Robert nous a quittés le 21 octobre dernier après avoir combattu courageusement un cancer.Il laisse derrière lui son épouse Louise, ses fils Marc-Antoine et Alexandre (Wim), ses deux soeurs Rollande (Gregg) et Lorraine, ses filleules Tammy et Marie-Cristine, de nombreux membres de sa famille et encore plus d'amies et d'amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 novembre 2021 de 13 h à 16 h au Complexe funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, 6700 Beaubien Est, Montréal.La famille et les proches se réuniront ensuite entre 17 h et 19 h pour lui rendre un dernier hommage.En raison des règles en vigueur dans le contexte des mesures sanitaires, seules les personnes invitées à la cérémonie pourront être présentes.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.