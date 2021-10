SAVARIA (JODOIN), Pierrette

Paisiblement dans son sommeil au matin de ses 92 ans, est décédée madame Pierrette Jodoin, épouse de feu monsieur Bernard Savaria.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yvon (Mireille Fournier) et leurs filles Emmanuelle (Martin Redfern) et Émilie (Martin Provost) Mario (Christiane Bourdua) et leurs fils Maxime (Patricia Pronovost) et Jean-Philippe (Stéphanie Giroux), Lyne (Jean Daigneault) et ses fils Vincent et Jean-Sébastien Drouin, ses arrière-petits-enfants adorés Samuel, Billie et Arthur ainsi que Simon et Thomas.Aussi dans le deuil son frère et ses soeurs, ses belles-soeurs et son beau-frère, et de nombreux neveux, nièces et amis.La famille remercie l'équipe de la Résidence Montarville pour ses soins et multiples attentions au fil des ans.La famille recevra vos condoléances le samedi 6 novembre à compter de 10 h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville. Les funérailles auront lieu le même jour à 11h en l'église Sainte-Famille et de là au cimetière de Boucherville.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.Des dons In memoriam peuvent être faits au Projet Nouvel Horizon Duverger (Haïti). Un projet cher à la famille, au lien suivant :Les arrangements funéraires ont été confiés au:Tél. 450 655-6036 // Téléc. 450 655-0941