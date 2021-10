CHALIFOUX, François



À Montréal, le 25 octobre 2021 à l'âge de 77 ans, est décédé François Chalifoux, époux de Francine Trachy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Pierre), Caroline (Alain) et Jean-François (Linda), ses petits-enfants Frédéric, Gabrielle et Maé, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 7 novembre 2021 de 11h à 15h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du CHUM seraient appréciés.