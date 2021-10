McNEIL, Jean-Yves



Le samedi 16 octobre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Yves McNeil, de St-Lazare.Il laisse dans le deuil son épouse Henriette Brabant, ses trois enfants Daniel (Lysanne Labossière), Claude (Chantal Pilon) et Marie-Josée (Mario Gauthier), ses neuf petits-enfants Jérémy (Marie-Pier Sauvé), Danick (Audrey Gratton), Vincent (Sandrine Gris), Sabrina (Simon Gleize), Lauriane (Jonathan Kowalczyk), Juliette, Rebecca, Renaud (Kim Thouin) et Rosalie, ses trois arrière-petits-enfants Charlie, Livia et Noah, ses frères et soeurs : Léonard, Réjeane, Réjean et Micheline (Keith Roth), plusieurs beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que ses nombreux amis.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le samedi 6 novembre 2021 à 13h, en l'église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion, suivi du service religieux qui sera célébré à 14h.Au lieu de fleurs, des dons à la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar de Kirkland seraient grandement appréciés.